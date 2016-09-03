Первая группа азербайджанских паломников начала совершать Хадж

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Первая группа азербайджанских паломников, находящаяся в Саудовской Аравии, начала совершать Хадж.

Об этом Report сообщил один из азербайджанских паломников.

Паломники уже совершили умру. Они в настоящее время отдыхают в своих отелях, и их состояние нормальное.

Отправившиеся в Хадж паломники 11 сентября поднимутся на гору Арафат. Согласно официальному заявлению Верховного суда Саудовской Аравии, 2 сентября Луна не была видна, поэтому этот день признан последним днем месяца Зульгада. Сегодня начинается месяц Зульхиджа по календарю Хиджри.

Первый день праздника будет отмечаться 12 сентября.

Отметим, что последняя группа паломников отправится в Саудовскую Аравию завтра.

В этом году в Хадж из Азербайджана отправятся 1 050 паломников.

60% паломников являются мужчинами, а 40% - женщинами.