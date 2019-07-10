Переговоры по строительству в Грузии новой мечети вновь не дали результата

Переговоры между руководством грузинского города Батуми и мусульманской общиной по строительству в городе новой мечети вновь не дали результата.

Как сообщает грузинское бюро Report, мусульманская община назвала предложение мэра Батуми Лаши Комахидзе оскорбительным.

Община утверждает, что руководство города желает присвоить земельный участок, приобретенный за их счет для мечети. Мусульмане заявляют, что мэрия Батуми допускает в отношении них дискриминацию.

Председатель Союза мусульман Грузии Тариэл Накаидзе заявил, что они воспользуются всеми возможностями, дозволенными законом, для строительства мечети.

Л.Комахидзе, в свою очередь, заявляет, что мусульманская община не готова к диалогу.

Отметим, что судебный процесс в связи со строительством новой мечети в Батуми длится с 2017 года. Последнее судебное заседание состоялось 21 июня.

Спор по строительству новой мечети в Батуми начался в 2013 году.

В 2017 году мусульманская община приобрела для новой мечети земельный участок площадью 3 тыс. кв.м. Однако мэрия Батуми не разрешает строительства мечети, обосновывая это тем, что на данной территории плотно расположены строения.