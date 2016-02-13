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    ​Папа Франциск встретился с Патриархом Кириллом

    Стороны подписали совместную декларацию о сотрудничестве

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В Гаване состоялась первая в истории встреча главы Русской православной церкви патриарха Кирилла и папы римского Франциска.

    Как передает Report, в результате переговоров стороны подписали совместную декларацию о сотрудничестве.

    Духовные лидеры выразили надежду, что их встреча вдохновит христиан всего мира на молитву о полном единстве церквей.

    "Результаты беседы говорят, что две церкви могут совместно работать, защищать христиан", — добавил Кирилл.

    Также главы церквей отметили, что видят в современном мире серьезную опасность для религиозной свободы в некоторых странах.

    "Мы видим, что превращение некоторых стран в секуляризованные общества, чуждые всякой памяти о Боге и Его правде, влечет за собой серьезную опасность для религиозной свободы. Мы обеспокоены нынешним ограничением прав христиан, не говоря уже об их дискриминации", — говорится в тексте подписанной декларации.

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