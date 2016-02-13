​Папа Франциск встретился с Патриархом Кириллом

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В Гаване состоялась первая в истории встреча главы Русской православной церкви патриарха Кирилла и папы римского Франциска.

Как передает Report, в результате переговоров стороны подписали совместную декларацию о сотрудничестве.

Духовные лидеры выразили надежду, что их встреча вдохновит христиан всего мира на молитву о полном единстве церквей.

"Результаты беседы говорят, что две церкви могут совместно работать, защищать христиан", — добавил Кирилл.

Также главы церквей отметили, что видят в современном мире серьезную опасность для религиозной свободы в некоторых странах.

"Мы видим, что превращение некоторых стран в секуляризованные общества, чуждые всякой памяти о Боге и Его правде, влечет за собой серьезную опасность для религиозной свободы. Мы обеспокоены нынешним ограничением прав христиан, не говоря уже об их дискриминации", — говорится в тексте подписанной декларации.