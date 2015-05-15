​Одна из крупнейших мечетей мира появится в Чечне

Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В Чечне идет строительство мечети вместимостью свыше 20 тыс. человек, которая после открытия может стать одной из крупнейших в мире, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"В городе Шали возводится одна из крупнейших в мире мечетей. Сегодня я побывал на строительной площадке. Завершается перекрытие купола. Вместимость мечети более 20 тыс. человек", - заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он также сообщил, что высота потолков мечети достигает 36 м, а минареты имеют высоту 64 м.

В октябре 2008 года в Грозном состоялось открытие главной мечети республики "Сердце Чечни". Она носит имя бывшего президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. Мечеть рассчитана на 10 тыс. мест и считается одной из крупных в Европе.