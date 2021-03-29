Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане

Рамазан наступает с появлением новой Луны и продолжается 29-30 дней

Названа дата начала месяца Рамазан в Азербайджане.

Как передает Report, на территории страны 1-й день месяца Рамазан придется на 14 апреля по григорианскому календарю.

"Новая луна, знаменующая собой наступление Рамазана, будет видна над Азербайджаном 13 апреля 2021 года", - сообщили в Управлении мусульман Кавказа.

Ночь намерений выпадает в ночь с 13 на 14 апреля, первый день месяца Рамазан придется на 14 апреля.

Соответствующим решением Кабмина, 13-14 мая будут в стране нерабочими днями в связи с праздником Рамазан.

В месяц Рамазан (месяц поста) в светлое время дня нельзя есть, пить, курить и исполнять супружеский долг. От поста освобождены только дети, больные, беременные женщины, бойцы на фронте и отправляющиеся в дальний путь.

Рамазан наступает с появлением новой Луны и продолжается 29-30 дней. В Коране говорится: "Ешьте, пейте, пока не станете отличать белую нить от чёрной, а затем поститесь до ночи".

Одним из значимых деяний поста (оруджа) является закят аль-Фитр (милостыня разговения), которая выплачивается нуждающимся до наступления праздника Рамазан. Выплата закята является обязательным для каждого обеспеченного мусульманина. На каждого члена семьи выделяется закят, который отдают неимущим людям и нуждающимся семьям. Совет газиев УМК рекомендует, соответственно нынешнему времени, выделять закят в сумме 5-10 манатов с человека.