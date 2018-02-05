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    Началось совершение малого Хаджа группой азербайджанских паломников

    Паломники вернутся на Родину 13 февраля

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Вчера группа азербайджанских паломников начала совершение малого Хаджа (Умра).

    Как сообщает Report, поездка, в которой приняли участие около 50 человек, продлится до 13 февраля. В тот же день паломники вернутся в Азербайджан.

    Напомним, что паломничество Умра завершается 3-дневным пребыванием в Медине и 5-дневным визитом в Мекку. Поездка следующей группы запланирована на март.

    Отметим, что спустя два месяца после паломничества Хадж, начинается совершение малого Хаджа (Умра). В этом году сумма, необходимая для совершения Умры, была снижена. Например, в прошлом году требовалось больше 2 тыс. долларов. Сейчас цена в зависимости от отеля варьирует между 1500 и 2300 долларов. Уменьшение произошло более, чем на 500 долларов".

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