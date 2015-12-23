Мусульмане всего мира отмечают День рождения пророка Мухаммеда

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Последователи исламской религии в России и во многих странах мира отмечают праздник Маулид ан-Наби — День рождения пророка Мухаммеда, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

Согласно исламской традиции, праздник приходится на 12-й день третьего месяца лунного календаря Раби аль-авваль — одного из самых почитаемых месяцев в исламе, в который родился, а затем и скончался основоположник исламской религии. В 2015 календарном году праздник отмечается два раза – 3 января и 23 декабря. Это связано с тем, что мусульманский годовой цикл исчисляется по лунному календарю (354 дня), а светский год (365 дней) – по солнечному.

"Это памятная дата. Потому что с точки зрения ислама у нас два крупных праздника, которые традиционно признаны – Курбан-байрам и Ураза-байрам. Пророк при жизни праздновал только два этих праздника. После смерти Мухаммеда люди его вспоминали и ввели такую новую традицию. То, что делал пророк, для нас является некими одобряемыми, желательными действиями", — сказал РИА Новости первый заместитель председателя Совета муфтиев России (СМР), глава Духовного управления мусульман Московской области (ДУМ МО) Рушан Аббясов.

В России празднование Маулид ан-Наби, по словам зампреда СМР, является "доброй традицией, которая имеет не один век". "Даже в советское время, когда все было под запретом, когда в мечети люди не ходили, то вот эта традиция праздновалась дома тайно, скрытно. Собирались дома люди, читали восхваления Пророку, которые мы называем "салават". По доброй традиции люди собирались в домах и восхваляли пророка этими салаватами — песнопениями, которые, можно сказать, без музыкального сопровождения, рассказывали о его жизни и деятельности", — сообщил Аббясов.