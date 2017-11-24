Муфтии Азербайджана и России заключили соглашение о сотрудничестве

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Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Соглашение о сотрудничестве в обмене и распространении опыта межконфессионального мира подписали в четверг председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России муфтий Равиль-Хазрат Панчеев и председатель Управления мусульман Кавказа, главный мусульманский священнослужитель Азербайджана муфтий Шейх уль-Ислам Аллахшукюр Пашазаде, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Соглашение предполагает совместное проведение конференций, обмен делегациями, стажировки и книгоиздание", - сказал Панчеев. Соглашение было заключено на международной научно-религиозной конференции "Россия - Азербайджан: межконфессиональный диалог и исламская солидарность в интересах мира, безопасности и сотрудничества".

Депутат Милли Меджлиса Азербайджана, член парламентского комитета по природным ресурсам и экологии Михаил Забелин рассказал, что численность русской диаспоры в республике достигает 200 тыс. человек, а также существуют целые русские села, в том числе село староверов, где проживают около 3 тыс. человек. Кроме того, по его словам, в Азербайджане сохранены все существовавшие с советского времени русскоязычные школы и открылись новые, и за последние годы число студентов, обучающихся в Азербайджане на русском языке, выросло с 16 до 17 тыс. человек.

На конференции также приняли коммюнике с осуждением "любых проявлений религиозной нетерпимости, попыток использовать религию в политических целях, а также актов вандализма по отношению к объектам чьего-либо поклонения".