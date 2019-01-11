Мубариз Гурбанлы: Утвержденные Кабмином правила будут касаться новых кладбищ

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ "Подтвержденные Кабмином "Правила по закладыванию и управлению кладбищами" будут применяться к новым закладываемым кладбищам. Потому что закон не имеет обратной силы".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы.

По его словам, на новых закладываемых кладбищах, в том числе на похоронных церемониях, будут обязательно применяться новые правила.