Мубариз Гурбанлы: Утвержденные Кабмином правила будут касаться новых кладбищ

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Баку. 11 января. REPORT.AZ/ "Подтвержденные Кабмином "Правила по закладыванию и управлению кладбищами" будут применяться к новым закладываемым кладбищам. Потому что закон не имеет обратной силы".
Как сообщает Report, об этом журналистам сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы.
По его словам, на новых закладываемых кладбищах, в том числе на похоронных церемониях, будут обязательно применяться новые правила.
Samirə AbdullayevaАвтор новости