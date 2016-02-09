Министры счастья и веротерпимости появятся в правительстве ОАЭ

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Два принципиально новых министерских поста появятся в правительстве Объединенных Арабских Эмиратов — министры по уровню счастья и по веротерпимости, сообщил в Twitter в понедельник вечером премьер ОАЭ, правитель Дубая Мухаммед Аль Мактум, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

Основной задачей министра счастья, уточнил премьер, станет "консолидация всех планов государства, его программ и политики, чтобы сделать общество более счастливым".

А министр по веротерпимости будет прививать веротерпимость "как главную ценность эмиратского общества".

В понедельник Аль Мактум в Twitter оповестил эмиратцев о масштабной реорганизации правительственных структур, которая уже была одобрена президентом ОАЭ. Объявление о реформе правительства было приурочено к ежегодному Мировому правительственному саммиту о будущем управления, который проходит в эти дни в Дубае.