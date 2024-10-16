Министр: Родители должны контролировать процесс религиозного образования своих детей

Министр образования Эмин Амруллаев призвал родителей, чьи дети получают религиозное образование, особо интересоваться процессом их обучения.
Как сообщает Report, об этом министр сказал на республиканской научно-практической конференции на тему "Современные модели религиозного образования в контексте традиций и глобальных вызовов".
По его словам, необходимо предотвратить прививание детям ложных либо субъективных представлений о религии в процессе религиозного образования.
"Родители должны постоянно контролировать процесс религиозного образования своих детей. Преподаватель ведет урок в комнате за закрытыми дверями. И мы не знаем, что внушается детям под видом религии во время уроков", - сказал он.
Министр также подчеркнул, что в вопросе религиозного образование особо внимание следует уделять подготовке квалифицированных кадров.