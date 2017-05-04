Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В этом году в Азербайджане месяц Рамазан начнется 27 мая по Григорианскому календарю.

Как сообщает Report, согласно календарю, подготовленному Управлением мусульман Кавказа (УМК), новолуние месяца Рамазан в Азербайджане в этом году наступит 26 мая. 27 мая начнется месяц Рамазан.

Первая ночь Предопределения (яхья) месяца Рамазан придется на 13 июня. 15 и 17 июня состоятся последующие ночи Предопределения, а на 21 число придется последняя ночь. 26 июня будет отмечаться праздник Рамазан.

В этом году Гурбан байрамы приходится по Григорианскому календарю на 1 сентября.

В этом году первое число месяца Магеррам придется на 22 сентября по Григорианскому календарю. Ашура будет отмечаться 1 октября. 20 октября завершается месяц Магеррам.