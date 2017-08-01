Милих Евдаев: Было бы хорошо объединить еврейские религиозные общины в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Интервью Report главы Общины горских евреев в Баку Милиха Евдаева.

- Милих муэллим, мы бы хотели, чтобы вы дали информацию о проживающих в Азербайджане евреях…

- В Азербайджане, кроме горских, проживают еще европейские и грузинские евреи. Европейские евреи уже около 200 лет проживают в Азербайджане. Их приход пришелся на период добычи нефти в Азербайджане в 18 веке.

Отмечу, что между сефардами и ашкеназами нет такой уж большой разницы. У нас общая "Тора" и национально-духовные ценности. Просто в зависимости от среды проживания сформировался различный менталитет. Мы люди с кавказским менталитетом.

Горские евреи около 300 лет назад обосновались в Губе. До обоснования в Губе они жили у подножия Шахдага. Может, именно из-за проживания некогда у подножия Шахдага нас называют горскими евреями.

Губа – самый большой в мире населенный пункт компактного проживания евреев. В поселке некогда было более 12 тыс. населения. Сейчас в поселке проиживает около 4 тыс. человек.

- Какими были отношения проживающих в Азербайджане евреев с местным населением?

- Сначала я хочу отметить то, что "Тора" пророку Мусе была послана Аллахом в месяц Рамазан. Пророку Мухаммеду "Коран" также был послан в месяц Рамазан.

За долгие годы мы так побратались с азербайджанским народом, что нас нельзя делить. Где бы мы не жили после этого, наша родина - Азербайджан. В Азербайджане около 30 тыс. евреев. У евреев национальность считается по материнской линии. Если мать - еврейка, то и ребенок считается евреем. Евреи живут во всех регионах Азербайджана. В Губе, Ширване, Огузе их больше. Мы с рождения говорим на двух языках. Евреи в районах в основном получают образование на азербайджанском языке. Разговорный язык учат дома. В Баку имеются две еврейские средние школы, дающие образование на русском языке. В этих школах занятия проводятся по утвержденным в Азербайджане программам. Евреи более 2 тыс. лет назад расселились по миру, но не потеряли национально-духовные ценности, язык. Особенно в Азербайджане создана подходящая среда для их сохранения. Синагога нашей общины была построена по распоряжению уважаемого президента Ильхама Алиева и приступила к работе в марте 2011 года. Строительство в мусульманском государстве синагоги на финансовые средства президента - беспрецедентный случай в мире. Государством ежегодно выделяется материальная помощь всем общинам.

- Сколько еврейских религиозных общин имеется в Азербайджане и какие?

- В Азербайджане имеется 8 еврейских религиозных общин. Это Религиозная община горских евреев г. Баку, Бакинская религиозная община европейских евреев, Бакинская религиозная община грузинских евреев, Сумгайытская религиозная община евреев, Религиозная община горских евреев Красной слободы Губинского района, Азербайджанская религиозная община евреев, Религиозная община евреев г. Гянджи, Религиозная община евреев г. Огуза.

- Каково ваше отношение к идее объединения еврейских религиозных общин в Азербайджане?

- В любом случае, было бы хорошо объединить общины. Наверно, когда наступит время, это процесс реализуется. В Азербайджане в общинах горских евреев более 20 тыс. членов.

- Имеется ли в Азербайджане среда для комфортного проживания евреев?

- Мы многие века живем в Азербайджане. У нас есть шехиды, национальные герои из еврейского народа. В Азербайджане есть все условия для сохранения нашей религия и языка. В Азербайджане мы можем полностью пользоваться всеми правами гражданина, закрепленными в Конституции. Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорит, что является президентом каждого гражданина. Мы становимся свидетелем полного исполнения этого в делах. Мы тоже своей деятельностью во всех сферах поддерживаем президента, довольны его внешней и внутренней политикой. В ряде мусульманских стран народ живет под ливнем пуль. Однако мы сегодня живем в Азербайджане в мирных условиях. Эту мирную среду обеспечивает уважаемый президент. Еще в свое время общенациональный лидер говорил: "Евреи в Азербайджане могут жить в обстановке полного спокойствия".

Евреи, даже уезжая в другие страны, не прерывают связи с Азербайджаном, и не отрицают, что являются азербайджанцами. Мы гордимся Азербайджаном.