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Коул Дарем: Нужно активизировать меры по борьбе с исламофобией

Коул Дарем: Нужно активизировать меры по борьбе с исламофобией
Религия
8 марта 2024 г. 10:59
Коул Дарем: Нужно активизировать меры по борьбе с исламофобией

Меры по борьбе с исламофобией должны быть расширены.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Форума межрелигиозного диалога G20 Коул Дарем (Cole Durham) на проходящей в Баку международной конференции "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

По его словам, исламофобия должна подвергаться серьезной критике.

"Борьба с враждой и неприязнью на религиозной почве имеет важное значение. Мы должны не просто произносить речи, а прививать уважение к религиозным убеждениям и свободам. На все грубые высказывания нужно отвечать. Я надеюсь, что в рамках взаимного сотрудничества нам удастся найти пути решения для борьбы с исламофобией", - сказал К.Дарем.

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Версия на английском языке President of G20 Interfaith Dialogue Forum: Broader efforts needed to fight Islamophobia
Версия на азербайджанском языке G20 Dinlərarası Dialoq Forumunun prezidenti: İslamofobiyaya qarşı cavab tədbirləri genişləndirilməlidir

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