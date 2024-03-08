Коул Дарем: Нужно активизировать меры по борьбе с исламофобией

Меры по борьбе с исламофобией должны быть расширены.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Форума межрелигиозного диалога G20 Коул Дарем (Cole Durham) на проходящей в Баку международной конференции "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

По его словам, исламофобия должна подвергаться серьезной критике.

"Борьба с враждой и неприязнью на религиозной почве имеет важное значение. Мы должны не просто произносить речи, а прививать уважение к религиозным убеждениям и свободам. На все грубые высказывания нужно отвечать. Я надеюсь, что в рамках взаимного сотрудничества нам удастся найти пути решения для борьбы с исламофобией", - сказал К.Дарем.