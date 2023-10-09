Казахстан - важная платформа для диалога религиозных лидеров в условиях глобальных вызовов

Современные вызовы в сфере обеспечения мира и безопасности все чаще демонстрируют год от года снижающийся авторитет ООН. Неспособность этой организации, о необходимости реформирования которой все чаще говорят с трибуны ГА ООН, поддерживать мировой порядо

Современные вызовы в сфере обеспечения мира и безопасности все чаще демонстрируют год от года снижающийся авторитет ООН. Неспособность этой организации, о необходимости реформирования которой все чаще говорят с трибуны ГА ООН, поддерживать мировой порядок может привести к катастрофическим последствиям, ведущим в конечном счете к усилению гонки вооружений во всем мире.

Один из способов предотвратить эту ситуацию - прибегнуть к дипломатии.

Однако и дипломатия работает не во всех ситуациях. Таким образом, нужно разработать альтернативный способ поддержания глобального мира. И религиозные лидеры могут сыграть важную роль в этом вопросе.

Все религии разделяют некоторые общие фундаментальные ценности, гарантирующие святость человеческой жизни, взаимную поддержку и неприятие деструктивных тенденций. Эти принципы могут быть использованы в качестве краеугольных камней нового мирового порядка.

В условиях современных глобальных вызовов и дестабилизации основ международной безопасности, Казахстан продолжает содействовать продвижению и актуализации религиозного фактора в сближении разных цивилизаций, культур и народов.

Более того, Казахстан содействует распространению своего опыта в мировом масштабе, который нашел свое воплощение в идее созыва Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Посредством деятельности этого уникального института, органично работающего на протяжении 20 лет со дня созыва первого съезда в сентябре 2003 года, Казахстан демонстрирует всему мировому сообществу пример общенационального консенсуса и консолидации общества.

Состоявшиеся в Астане с 2003 по 2022 годы семь съездов активно содействовали углублению взаимопонимания между восточной и западной цивилизациями, развивали межрелигиозный и межкультурный диалог.

Впервые Съезд лидеров мировых и традиционных религий был созван 23-24 сентября 2003 года по инициативе первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

Выступая 13 февраля 2003 года на Международной конференции мира и согласия, в которой приняли участие представители христианских, мусульманских, еврейских организаций, Н.Назарбаев обратился к представителям всех конфессий с инициативой о проведении в Казахстане Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Главными приоритетами съезда были названы утверждение мира, согласия и терпимости в качестве незыблемых принципов человеческого существования; достижение взаимного уважения и толерантности между религиями, конфессиями и этносами и недопущение использования религиозных чувств людей для эскалации конфликтов и военных действий.

В шести Съездах лидеров мировых и традиционных религий в Астане, состоявшихся в 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 и 2022 годы, приняли участие выдающиеся представители ислама, христианства, иудаизма, буддизма, синтоизма, даосизма и других религий.

На диалоговых площадках съезда проходил насыщенный и содержательный разговор по духовному сближению религиозных общин, в результате которых принимались совместные декларации и обращения к народам и правительствам.

Данная платформа вызвала большой интерес среди религиозных лидеров мира. И если в работе первого форума в Астане в 2003 году приняли участие 17 делегаций из 13 стран Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока, то в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который прошел в столице Казахстана 14-15 сентября 2022 года, приняли участие уже 100 делегаций из 50 стран мира - представители ислама, христианства, иудаизма, синтоизма, буддизма, зороастризма, индуизма и других религий, в том числе и Папа Римский Франциск.

Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев, выступая на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий отмечал, что у всех нас общая цель – установление гармонии цивилизаций, укрепление мира и стабильности, и выразил уверенность, что авторитет духовных лидеров поможет преодолеть противоречия современного мира во имя благополучия всего человечества.

Токаев отметил, что религиозные лидеры могут внести свой вклад в залечивание ран ненависти после продолжительного конфликта.

"Чтобы построить новую систему международной безопасности, миру необходимо новое глобальное движение за мир. Примерно 85% людей относят себя к той или иной религии, что делает ее значимым фактором нашей жизни. Поэтому религиозные лидеры оказывают значительное влияние на глобальные дела", - заявил президент Казахстана, отметив, что создание и функционирование подобной платформы для диалога религиозных лидеров именно в Казахстане не случайно, ведь в этой стране в настоящее время в гармонии и согласии живут представители более 100 этносов, свободно действуют около 4 000 религиозных объединений, представляющих 18 конфессий.

Атмосфера вражды и взаимного недоверия возвращается в международные отношения. Что можно противопоставить современным вызовам? История дает только один ответ – это добрая воля, диалог и совместные усилия. И религиозные лидеры могли бы внести свой весомый вклад в данный вопрос.