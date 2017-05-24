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    Календарь Рамазана - РАСПИСАНИЕ

    Сегодня ожидается фетва Совета казиев Управления мусульман Кавказа в связи с началом месяца Рамазан© Report.az

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В этом году в Азербайджане месяц Рамазан начнется 27 мая по григорианскому календарю.

    Report представляет составленный Управлением мусульман Кавказа календарь.

    Отметим, что сегодня ожидается фетва Совета казиев Управления мусульман Кавказа в связи с началом месяца Рамазан.

    Первая ночь Гадр месяца Рамазан приходится на 13 июня. Следующие ночи Гадр наступят 15 июня и 17 июня, последняя – 21 июня. Праздник Рамазан наступит 26 июня.

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