Исполнительный директор: В Азербайджане никогда не было религиозной дискриминации

В Азербайджане никогда не было религиозной дискриминации.

В Азербайджане никогда не было религиозной дискриминации.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов сказал во время выступления на конференции "Вместе мы сильнее", посвященной второй годовщине Победы Азербайджана в Отечественной войне.

Он отметил, что под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджанская армия завоевала блестящую Победу: "Хотя некоторые страны делали все возможное, чтобы помешать нашей справедливой борьбе, им это не удалось. В этой войне все граждане Азербайджана были едины, солидарны. После деоккупации наших территорий на них реализуются крупные инфраструктурные проекты. Но враг все еще пытается помешать нам. Этот процесс замедляют установленные армянами мины".

Исполнительный директор отметил, что Азербайджан всегда боролся с несправедливостью: "В нашей стране никогда не было религиозной дискриминации. За последние сто лет ни одна страна не могла одержать столь величественную Победу, которую одержал Азербайджан. Восстановление освобожденных земель с нуля без чьей-либо помощи требует большого потенциала, и Азербайджанское государство прекрасно с этим справляется".