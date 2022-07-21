Илья II: Грузия и Азербайджан вместе пережили трудные времена

"Грузия и Азербайджан вместе пережили трудные времена".

"Грузия и Азербайджан вместе пережили трудные времена".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом патриарх Грузии Илия II заявил в ходе встречи с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде.

По его словам, оба государства и народа смогли преодолеть все трудности, во имя общего блага достичь основных целей.

Патриарх отметил, что рад возможности встретиться с председателем УМК. Он попросил А.Пашазаде передать приветствия президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой.