Ифтихар: Проведение конференции в Баку по борьбе с исламофобией важно для мусульман всего мира

Проведение в Баку международной конференции по борьбе с исламофобией очень важно для мусульман всего мира.

Проведение в Баку международной конференции по борьбе с исламофобией очень важно для мусульман всего мира.

Об этом Report заявил старший научный сотрудник инициативы "Мост"( Bridge) в Университете Джорджтауна Арсалан Ифтихар.

По его словам, проявление исламофобии растет по всему миру: "Будь то в США, в Европе или Азии. В некоторых странах она даже достигла уровня геноцида, как, например, в Мьянме".

"В связи с этим очень важно было собрать вместе мировых экспертов, ученых по вопросам исламофобии и обсудить то, как мировое сообщество может мобилизовать свои силы для решения этой проблемы",- отметил эксперт.

А.Ифтихар подчеркнул, что для мусульман всего мира очень важно проявлять терпимость и надеяться на лучшее будущее для всего исламского сообщества.

"Лучший способ бороться с исламофобией - привлекать как можно больше мусульман в международные отношения, гражданское общество европейских стран. Не демонизировать их, а показать с лучшей стороны",- заключил он.