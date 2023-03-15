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Ифтихар: Проведение конференции в Баку по борьбе с исламофобией важно для мусульман всего мира

Ифтихар: Проведение конференции в Баку по борьбе с исламофобией важно для мусульман всего мира Проведение в Баку международной конференции по борьбе с исламофобией очень важно для мусульман всего мира.
Религия
15 марта 2023 г. 13:49
Ифтихар: Проведение конференции в Баку по борьбе с исламофобией важно для мусульман всего мира

Проведение в Баку международной конференции по борьбе с исламофобией очень важно для мусульман всего мира.

Об этом Report заявил старший научный сотрудник инициативы "Мост"( Bridge) в Университете Джорджтауна Арсалан Ифтихар.

По его словам, проявление исламофобии растет по всему миру: "Будь то в США, в Европе или Азии. В некоторых странах она даже достигла уровня геноцида, как, например, в Мьянме".

"В связи с этим очень важно было собрать вместе мировых экспертов, ученых по вопросам исламофобии и обсудить то, как мировое сообщество может мобилизовать свои силы для решения этой проблемы",- отметил эксперт.

А.Ифтихар подчеркнул, что для мусульман всего мира очень важно проявлять терпимость и надеяться на лучшее будущее для всего исламского сообщества.

"Лучший способ бороться с исламофобией - привлекать как можно больше мусульман в международные отношения, гражданское общество европейских стран. Не демонизировать их, а показать с лучшей стороны",- заключил он.

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Версия на английском языке Iftikhar: Holding conference in Baku to combat Islamophobia is important for all Muslims
Версия на азербайджанском языке İftixar: “Bakıda islamofobiya ilə mübarizəyə həsr olunmuş konfransın keçirilməsi dünya müsəlmanları üçün vacibdir”

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