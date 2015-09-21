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    Хадж в Мекку совершили более 1,3 миллиона паломников

    Саудовская Аравия завершила прием паломников

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Саудовская Аравия завершила прием паломников, которые в этом году примут участие в хадже. Общее количество прибывших в Мекку превысило 1,3 млн. человек.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора службы паспортного контроля Саудовской Аравии Сулеймана Абдель Азиз аль-Яхья.

    Он уточнил, что из общего числа приехавших пилигримов только 49 тысяч воспользовались наземным и морским транспортом, остальные прибыли регулярными авиарейсами.

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