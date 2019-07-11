Мубариз Гурбанлы: Не нужно искать религиозный фактор в конфликтах на Кавказе

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"В период распространения ислама на Кавказе и в Иреванском ханстве (территория нынешней Армении) имелись мечети. Однако агрессия Армении в отношении Азербайджана, а также предвзятая позиция по отношению к исламу привели к постепенному уничтожению образцов исламской культуры на данной территории".

Как сообщает Report, об этом на проходящем в Баку II Международном симпозиуме "Исламская цивилизация на Кавказе" сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы.

Он отметил, что по подсчетам в Армении уничтожены тысячи очагов культуры, относящихся к исламу и азербайджанским тюркам.

По словам председателя Госкомитета, на Кавказе, в том числе в Азербайджане, сохранились первоначальные очаги иудаизма, ислама, христианства, зороастризма: "Азербайджан придает большое значение межцивилизационным связям. Проведение исследований, связанных с исламом, представляет большую значимость, поскольку ныне в мире имеются проявления исламофобии, исламом злоупотребляют, под именем ислама создаются различные террористические группировки. Пропагандируя исламские ценности, донося до будущего поколения истинный смысл ислама, мы сможем предотвратить разрущающую деятельность таких группировок, антиисламских кругов в мусульманских странах".

М.Гурбанлы отметил, что велика необходимость такой пропаганды и на Кавказе, так как и в этом регионе наличествует ряд конфликтных очагов: "Кто-то пытается злоупотребить религией в этих конфликтных очагах. Однако в сегодняшних конфликтах не нужно искать религиозного фактора. За конфликтными очагами стоят только геополитические интересы".