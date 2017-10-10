Группа азербайджанских паломников направилась в священные города

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Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Сегодня Управление мусульман Кавказа (УМК) направило группу паломников в священные города.

Как сообщили Report из управления, хотя они должны были выехать 6 октября, по некоторым причинам дату поездки изменили.

По информации, в первую очередь паломники посетят священные места во втором по величине иранском городе Мешхед: "Они уехали на автобусе. Группой руководят два сотрудника УМК. После Мешхеда они посетят иракские города Кербала и Наджаф. Планируется также поездка в город Самира".

Отметим, что поездка запланирована на 10-12 дней. Стоимость поездки на автобусе составляет 300 долларов. Сюда также входит пребывание в 4-звездочном отеле. В будущем планируется организация поездок паломников на самолетах, которые обойдутся в 870 долларов. Сюда также войдет пребывание в 5-звездочном отеле".