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    Госкомитет выразил отношение к информации о запрете на совершение намаза во дворах мечетей

    Во дворе той или иной мечети с согласия общины можно совершать намаз

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ "В законодательстве Азербайджана нет каких-либо запретов на совершение намаза во дворе мечетей".

    Об этом Report заявил заведующий отделом госкомитета по работе с религиозными структурами Алигейдар Зульфугаров.

    По его словам, из статьи 21 закона "О свободе вероисповедания" видно, что обряды, поклонения и церемонии беспрепятственно могут выполняться в местах поклонения и принадлежащих им территориях: "Этот вопрос регулируется в каждой мечети с учетом ситуации. Это право принадлежит действующим в мечетях общинам. Если совершение намаза во дворе какой-либо мечети или вне ее препятствует общественной безопасности или передвижению людей, община мечети сама должна регулировать этот вопрос".

    Завотделом отметил, что во дворе той или иной мечети с согласия общины можно совершать намаз, если это не создает проблем с точки зрения общественной безопасности.

    Отметим, что ранее в социальных сетях распространилась информация, что во дворах мечетей запрещено совершать пятничный намаз. 

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