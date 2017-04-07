Госкомитет выразил отношение к информации о запрете на совершение намаза во дворах мечетей

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ "В законодательстве Азербайджана нет каких-либо запретов на совершение намаза во дворе мечетей".

Об этом Report заявил заведующий отделом госкомитета по работе с религиозными структурами Алигейдар Зульфугаров.

По его словам, из статьи 21 закона "О свободе вероисповедания" видно, что обряды, поклонения и церемонии беспрепятственно могут выполняться в местах поклонения и принадлежащих им территориях: "Этот вопрос регулируется в каждой мечети с учетом ситуации. Это право принадлежит действующим в мечетях общинам. Если совершение намаза во дворе какой-либо мечети или вне ее препятствует общественной безопасности или передвижению людей, община мечети сама должна регулировать этот вопрос".

Завотделом отметил, что во дворе той или иной мечети с согласия общины можно совершать намаз, если это не создает проблем с точки зрения общественной безопасности.

Отметим, что ранее в социальных сетях распространилась информация, что во дворах мечетей запрещено совершать пятничный намаз.