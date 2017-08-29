Госкомитет: Во всех мечетях Азербайджана азан должен звучать одновременно

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Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ "Во всех функционирующих в Азербайджане мечетях азан должен звучать одновременно".

Об этом Report заявил завотделом теологической экспертизы Госкомитета по работе с религиозными структурами Нахид Мамедов.

По его словам, прошедшие госрегистрацию религиозные общины стараются понимать правовую ответственность, обычно в их работе нет серьезных правонарушений: "В последние годы, можно сказать, религиозные общины не допускали уголовных или административных правонарушений. Однако это не означает, что деятельность всех религиозных общин на удовлетворяющем нас уровне. Наблюдения показывают, что религиозные общины допускают недочеты, которые не считаются административными правонарушениями, но могут навредить общей религиозной гармонии в стране. Это в основном связано с разным временем звучания азана, организацией курсов Корана, равнодушием религиозных руководителей к подответственным мечетям и молельням. В таких случаях руководителям религиозных общин дается поручение о незамедлительном устранении недочетов. Еще раз предупреждаем, что для демонстрации единства и солидарности азан во всех мечетях должен звучать одновременно".

Н.Мамедов отметил, что правонарушения в основном связаны с незаконно функционирующими религиозными группами: "В целом из-за нарушения законодательства в течение года с различными госструктурами были проведенным многочисленные мероприятия. Сюда входят и такие правонарушения, как незаконная продажа религиозной литературы, организация незаконных религиозных собраний. Эти правонарушения завершились либо штрафами, либо привлечением к уголовной ответственности".