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Госкомитет: Некоторые мечети в Шуше могут получить статус музея

Госкомитет: Некоторые мечети в Шуше могут получить статус музея Мечети в Шуше будут открыты для богослужения, однако некоторые из них могут получить статус музея.
Религия
22 ноября 2022 г. 12:34
Госкомитет: Некоторые мечети в Шуше могут получить статус музея

Мечети в Шуше будут открыты для богослужения, однако некоторые из них могут получить статус музея.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил первый заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными организациями Сайяд Салахлы.

Салахлы отметил, что все разрушенные исторические и религиозные памятники на освобожденных территориях будут постепенно восстановлены: "Во избежание осуждения мирового сообщества, армяне не полностью разрушили мечети Гевхарага, Агдамскую и др. Они не уничтожены полностью, как ряд других в Шуше. Все мечети будут восстановлены, чтобы возвращающиеся в родной город жители могли их посещать для совершения молитв".

Также продолжаются работы по восстановлению церкви Газанчы и русской православной церкви в Шуше: "Чтобы полностью уничтожить азербайджанский след в городе, армяне разрушали все, что попадалось им на пути, и даже места христианского богослужения".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsi: "Şuşadakı məscidlərin bəziləri muzey kimi fəaliyyət göstərə bilər"

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