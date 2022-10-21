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Главный муфтий Туркменистана: Исторически тюркские народы связаны прочными узами

Главный муфтий Туркменистана: Исторически тюркские народы связаны прочными узами Исторически тюркские народы связаны очень прочными узами - общими корнями, единой религией, схожей культурой.
Религия
21 октября 2022 г. 10:27
Главный муфтий Туркменистана: Исторически тюркские народы связаны прочными узами

Исторически тюркские народы связаны очень прочными узами - общими корнями, единой религией, схожей культурой.

Как сообщает Report, об этом главный муфтий Туркменистана Ялкаб Ходжагулыев заявил на конференции на тему ”Богатство тюркско-исламского наследия и его ценность перед актуальными проблемами современности".

Он выразил уверенность, что проходящая сегодня в Баку конференция внесет большой вклад в решение вопросов, направленных на благо тюркских народов, позволит достичь большего взаимопонимания.

Главный муфтий отметил, что все произведения, созданные на тюркских языках, являются общим научным и литературным достоянием.

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Версия на азербайджанском языке Türkmənistanın Baş müftisi: “Tarixən türk xalqlarını möhkəm bağlar birləşdirir”

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