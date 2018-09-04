Глава УМК: Некоторые финансируемые из-за рубежа группы пытаются совершить провокацию в день Ашура

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ "В месяц Мухаррам некоторые группы пытаются совершить провокации, создать проблемы, пользуясь определенными различиями во мнениях касательно темы суннитов-шиитов".

Как сообщает Report, об этом во время выступления на мероприятии по случаю начала месяца Мухаррам сказал председатель Управления мусульман Кавказа, шейхульислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде.

По его словам, основная цель пытающихся совершить такую провокацию – использовать религию в своих целях: "Это, безусловно, шаги, которые предпринимают некоторые группы, которые финансируются и направляются из-за рубежа".

Председатель УМК отметил, что азербайджанское общество прекрасно знает, где истина, без деления на суннитов и шиитов: "В стране на высоком уровне построено единство верующих и государства. Основные призывы связаны со служением государству и правильным поклонением Аллаху".