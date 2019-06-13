Глава Госкомитета прокомментировал видеокадры "Галош пири"

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Председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы прокомментировал распространенный видеоролик о деятельности "Галош пири" в селе Гурбанзаде Геранбойского района.

Как сообщает Report, в заявлении журналистам М.Гурбанлы сказал, что данные видеокадры вызывают сожаление.

По его словам, в Госкомитете не было информации о регулярных мероприятиях такого рода в данном доме: "Местный отдел Госкомитета провел исследование, владельцам дома сделано предупреждение. До их сведения было доведено, что такие деяния являются незаконными и суеверными. Я уверен, что они сделали определенные выводы, и такое не повторится".

М.Гурбанлы отметил, что наличие суеверных элементов на видеокадрах исходят от недостаточного знания людьми определенных вещей: "Потому что мы знаем, что здоровье человека в его собственных руках и если есть проблемы со здоровьем, нужно идти к врачу. Время от времени такие события, элементы суеверия встречаются и в других странах. Естественно, этого быть не должно. Для предотвращения этого следует вести просветительскую работу, своевременно предупреждать людей, что такие поступки незаконны. На самом деле это не религиозная деятельность. Неверно связывать это с религией. Мы знаем свои обязательства и принимаем необходимые меры".