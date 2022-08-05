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Гаджи Шахин Гасанли: Каждый мусульманин обязан осудить нападение на посольство Азербайджана

Гаджи Шахин Гасанли: Каждый мусульманин обязан осудить нападение на посольство Азербайджана "Маргинальные и радикальные группы, которые не смогли найти общественной поддержки в мусульманских странах, где их деятельность была запрещена, обосновались за пределами своих стран и стали инструментом в руках спецслужб".
Религия
5 августа 2022 г. 12:10
Гаджи Шахин Гасанли: Каждый мусульманин обязан осудить нападение на посольство Азербайджана

"Маргинальные и радикальные группы, которые не смогли найти общественной поддержки в мусульманских странах, где их деятельность была запрещена, обосновались за пределами своих стран и стали инструментом в руках спецслужб".

Об этом Report сказал уполномоченный представитель Управления мусульман Кавказа (УМК), имам мечети "Мешеди Дадаш" гаджи Шахин Гасанли.

Он отметил, что одна из таких групп ворвалась в посольство Азербайджана в Великобритании: "Нападение на посольство с религиозными лозунгами и неуважение к азербайджанскому флагу, во имя которого тысячи наших ребят отдали свои жизни, является неуважением к исламским ценностям. В свое время подобные группировки пытались пустить корни в Азербайджане с помощью различных броских лозунгов, однако социальную базу им собрать не удалось. И вот теперь они показали свое истинное лицо".

По словам Ш.Гасанли, на протяжении всей истории маргинальные и радикальные группировки, объявлявшие себя "истинными мусульманами", проводили только деструктивную деятельность против последователей ислама: "Поэтому я считаю, что каждый правоверный мусульманин должен категорически осудить это варварство и занять решительную позицию против такого образа мышления".

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Версия на азербайджанском языке Hacı Şahin Həsənli: "Özünü müsəlman sayan hər kəs Azərbaycan səfirliyinə hücumu qəti şəkildə pisləməlidir"

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