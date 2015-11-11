Дума запретила проверять религиозные тексты на экстремизм

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Госдума приняла в третьем чтении президентский законопроект, который запрещает признавать экстремистскими материалами тексты Библии, Корана, Танаха и Ганджура, информирует Report со ссылкой на Би-би-си.

Законопроект был принят единогласно. Текст документа поддержали все думские фракции и представители всех четырех затронутых ими религиозных течений. Теперь законопроект должен получить поддержку Совета Федерации.

Документ внес в Госдуму президент России Владимир Путин. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что он позволит обеспечить равное уважение к мировым традиционным религиям.

Поводом для внесения законопроекта стало резонансное решение сахалинского суда, признавшего экстремистской книгу о мусульманских молитвах.

Постановление раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров, вскоре после чего оно было отменено.