О нас

Делегация религиозных деятелей посетила Парк Победы в Баку

Делегация религиозных деятелей посетила Парк Победы в Баку Делегация религиозных деятелей из турецких провинций Карс и Игдыр, а также различных регионов Грузии, населенных азербайджанцами, посетила Парк Победы в Баку.
Религия
1 июня 2025 г. 23:41
Делегация религиозных деятелей посетила Парк Победы в Баку

Делегация религиозных деятелей из турецких провинций Карс и Игдыр, а также различных регионов Грузии, населенных азербайджанцами, посетила Парк Победы в Баку.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с религиозными образованиями, гостям была предоставлена подробная информация о Парке Победы.

Было отмечено, что у входа в парк, площадь которого составляет около 10 гектаров, построена Триумфальная арка высотой 44 метра, шириной 22 метра и с 44 колоннами как символ 44-дневной Отечественной войны.

Открытие парка состоялось 8 ноября 2024 года с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Din xadimlərindən ibarət nümayəndə heyəti Zəfər parkını ziyarət edib

Самое важное

Президент Азербайджана позвонил президенту ОАЭ
Президент Азербайджана позвонил президенту ОАЭ
30 мая 2025 г. 19:19
В Лачыне состоялся концерт, посвященный Дню независимости
ФотоВ Лачыне состоялся концерт, посвященный Дню независимости
28 мая 2025 г. 23:31
Состоялась церемония открытия Лачынского международного аэропорта
ФотоСостоялась церемония открытия Лачынского международного аэропорта
28 мая 2025 г. 11:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi