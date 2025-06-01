Делегация религиозных деятелей посетила Парк Победы в Баку

Делегация религиозных деятелей из турецких провинций Карс и Игдыр, а также различных регионов Грузии, населенных азербайджанцами, посетила Парк Победы в Баку.

Делегация религиозных деятелей из турецких провинций Карс и Игдыр, а также различных регионов Грузии, населенных азербайджанцами, посетила Парк Победы в Баку.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с религиозными образованиями, гостям была предоставлена подробная информация о Парке Победы.

Было отмечено, что у входа в парк, площадь которого составляет около 10 гектаров, построена Триумфальная арка высотой 44 метра, шириной 22 метра и с 44 колоннами как символ 44-дневной Отечественной войны.

Открытие парка состоялось 8 ноября 2024 года с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой.