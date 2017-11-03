Болгарский Патриарх приглашен на международную конференцию в Баку

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Болгарии Наргиз Гурбанова обсудила с Патриархом Болгарским, митрополитом Софийским Неофитом вопросы религиозной толерантности в ходе встречи в Софии, сообщает Report со ссылкой на болгарское агентство "Фокус".

В ходе встречи посол Азербайджана Наргиз Гурбанова вручила митрополиту Неофиту приглашение от имени шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде на участие в международной конференции в Баку.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы важности межэтнической и межрелигиозной толерантности в современном мультикультуральном обществе.

Отметим, что 21 декабря в Баку под патронажем президента Азербайджана Ильхама Алиева пройдет международная конференция, посвященная итогам "Года исламской солидарности", в ходе которой ожидается участие ряда религиозных лидеров. На мероприятии будет зачитано обращение папы Римского.