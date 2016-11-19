Более 17 млн человек посетят мавзолей имама Хусейна по случаю годовщины дня Арбаин

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Количество иранских паломников, прибывших в Ирак для участия в траурных мероприятиях Арбаин, которые проводятся на сороковой день после Ашуры - годовщины мученической смерти внука пророка Мухаммеда имама Хусейна, превысило 2 млн человек.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщили представители властей иракской провинции Кербела.

Согласно информации, еще 150 тыс. мусульман-шиитов прибыли в Ирак из других стран.

В религиозных обрядах также примут участие примерно 15 млн иракцев. Таким образом, общее число скорбящих превысит 17 млн человек.

В этом году Арбаин выпадает на 20 ноября.

В переводе с арабского языка "арбаин" означает "сорок". Траур по имаму Хусейну и его сподвижникам начинается 10-го числа месяца Мухаррам (день Ашуры) и заканчивается через 40 дней (в день Арбаин).