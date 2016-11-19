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    Более 17 млн человек посетят мавзолей имама Хусейна по случаю годовщины дня Арбаин

    В этом году Арбаин выпадает на 20 ноября

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Количество иранских паломников, прибывших в Ирак для участия в траурных мероприятиях Арбаин, которые проводятся на сороковой день после Ашуры - годовщины мученической смерти внука пророка Мухаммеда имама Хусейна, превысило 2 млн человек.

    Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщили представители властей иракской провинции Кербела.

    Согласно информации, еще 150 тыс. мусульман-шиитов прибыли в Ирак из других стран.

    В религиозных обрядах также примут участие примерно 15 млн иракцев. Таким образом, общее число скорбящих превысит 17 млн человек. 

    В этом году Арбаин выпадает на 20 ноября. 

    В переводе с арабского языка "арбаин" означает "сорок". Траур по имаму Хусейну и его сподвижникам начинается 10-го числа месяца Мухаррам (день Ашуры) и заканчивается через 40 дней (в день Арбаин).

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