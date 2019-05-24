Президент Ильхам Алиев: "Азербайджан вносит ценный вклад в укрепление исламской солидарности"

В основе государственно-религиозных отношений в Азербайджане стоят великий лидер Гейдар Алиев и его преосвященство шейх.

Как передаёт Report, об этом 23 мая заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии ифтара по случаю священного месяца Рамазан в резиденции председателя Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.

Президент Ильхам Алиев отметил, что церемонии ифтара, ставшие уже традицией, превратились в наглядный пример государственно-религиозных отношений. «В основе этих отношений стоят великий лидер Гейдар Алиев и его преосвященство шейх», - сказал глава государства, подчеркнув, что их личная дружба, все, что они сделали для народа и Родины, создали условия для сегодняшнего успешного развития Азербайджана. Он отметил, что сегодня, когда в мире продолжается напряженность, сохранение стабильности в Азербайджане, улучшение благосостояния народа и защита страны от возможных рисков являются нашими основными задачами. «Мы построили современное государство. Государство, которое построено на прочной национально-духовной основе», - сказал Президент Ильхам Алиев, охарактеризовав исламские ценности как неотъемлемую часть наших национально-духовных ценностей. Он подчеркнул, что Азербайджан доводит Ислам до мира таким, какой он есть, как религию мира и милосердия, и эта деятельность будет продолжаться и впредь.

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан наладил тесные дружеские и братские связи со всеми мусульманскими странами, как активный член Организации исламского сотрудничества вносит ценный вклад в укрепление исламской солидарности. Азербайджан и мусульманские страны постоянно поддерживают друг друга в международной плоскости.