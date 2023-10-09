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Азербайджан примет участие в заседании секретариата Съезда религиозных лидеров в Астане

Азербайджан примет участие в заседании секретариата Съезда религиозных лидеров в Астане 11 октября в Астане состоится XXI заседание секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий под председательством спикера Сената парламента Казахстана - руководителя секретариата съезда Маулена Ашимбаева.
Религия
9 октября 2023 г. 11:02
Азербайджан примет участие в заседании секретариата Съезда религиозных лидеров в Астане

11 октября в Астане состоится XXI заседание секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий под председательством спикера Сената парламента Казахстана - руководителя секретариата съезда Маулена Ашимбаева.

Как сообщает Report, в рамках заседания секретариата планируется обмен мнениями по итогам VIІ Съезда лидеров мировых и традиционных религий, состоявшегося в Астане в сентябре прошлого года, а также обсуждение и принятие "Концепции развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий на 2023-2033 годы", инициированной президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на VIІ Съезде.

В работе XXІ заседания секретариата Съезда ожидается участие религиозных лидеров мировых и традиционных религий, таких как ислам, христианство, буддизм, иудаизм, индуизм, даосизм, синтоизм, из США, Ватикана, Великобритании, Южной Кореи, Египета, Азербайджана, Турции, Пакистана, Ирана, Кыргызстана, Узбекистана, Израиля, Китая, Монголии, Японии, Индии, России, Тайланда, ОАЭ.

Ожидается, что Азербайджан на заседании представит председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшюкюр Пашазаде.

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Версия на английском языке Azerbaijan to take part in meeting of Congress of Religious Leaders Secretariat in Astana

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