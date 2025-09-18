Азербайджан и Германия укрепляют сотрудничество в сфере религиозного образования

Возможности сотрудничества в сфере религиозного образования обсудил председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов с исполнительным директором Академии международной политики Северного Рейна-Вестфалии ФРГ Майсун Зейн Аль Дин.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Комитет.

"На встрече обсуждались возможности сотрудничества в сфере религиозного образования, вопросы продвижения диалога между культурами и религиями", - говорится в сообщении.

Мамедов рассказал об инициативах Азербайджана по развитию межрелигиозного диалога и сотрудничества на международных платформах.

Он предоставил информацию о регулировании государственно-религиозных отношений в Азербайджане, обеспечении свободы вероисповедания и защите мультикультурных ценностей в рамках реализуемой государственной политики.

Мамедов сообщил, что в Азербайджане существует более 2000 мечетей, 16 церквей и 7 синагог.

Отмечалось, что в стране постоянно уделяется внимание сохранению историко-культурного наследия, национально-духовных ценностей, а также восстановлению и защите религиозных святынь и материально-культурных памятников.

Аль Дин, оценив регулярную финансовую поддержку религиозных организаций со стороны государства как хорошую традицию, подчеркнула важность продвижения модели мультикультурализма Азербайджана.