Аллахшукюр Пашазаде: Порядка 35% населения Азербайджана - сунниты, 65% - шииты

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ "Очень много врагов, которые стараются воспользоваться разногласием по календарному вопросу между религиозными группами".

Как сообщили Report в Госкомитете по работе с религиозными образованиями, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх-уль-ислам Хаджи Аллахшукюр Пашазаде на встрече с членами Иранского календарного совета.

Председатель УМК отметил, что в Азербайджане проживают представители различных вероисповеданий, а в основном проживают мусульмане шиитского и суннитского толка. Он заявил, что в отличие от многих стран мира, представители обеих ветвей ислама совершают молитвы в одной мечети: "Однако есть необходимость в согласовании таких вопросов, как время ифтара и имсака. Я надеюсь, что при содействии ученых мы сможем прийти к общему заключению. В Азербайджане находится Шамахинская астрофизическая обсерватория и этот вопрос мы решим сами”.

Шейх-уль-ислам заявил, что в Азербайджане 35% мусульманского населения являются суннитами, а 65% - шиитами и для их сближения необходимо проводить такие встречи: “Ученые богословы не могут прийти к единому решению по вопросам, способствующим возникновению разногласий, и поэтому необходимо пользоваться научными заключениями. Для определения религиозного календаря УКМ обращается в Шамахинскую обсерваторию. Мы также ознакомились с мнениями турецких специалистов. Нам также помогают ученые из Ирана. Вчера и позавчера в Шамахинской обсерватории состоялись встречи по календарному вопросу”.

Посол Ирана в Азербайджане Мохсун Пак Айин, участвующий на встрече, заявил, что Иран готов содействовать в данном вопросе: "Члены Календарного совета Ирана под руководством директора института геофизики Тегеранского университета Фарханга Ахмедийя Гири готовы помочь Азербайджану в этом вопросе".

Директор института геофизики Тегеранского университета Фарханг Ахмедийя Гири и член Календарного совета, педагог Тегеранского университета Эхсан Тавваби отметили, что они готовы к сотрудничеству с Азербайджаном и оказать необходимую помощь.