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Аллахшукюр Пашазаде отправился в Индонезию

Аллахшукюр Пашазаде отправился в Индонезию Председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 31 октября отправился с визитом в Индонезию
Религия
31 октября 2022 г. 11:55
Аллахшукюр Пашазаде отправился в Индонезию

Председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде 31 октября отправился с визитом в Индонезию.

Об этом Report сообщили в пресс-службе УМК.

Было отмечено, что целью визита является участие в межрелигиозном форуме G20 (R20), который пройдет в Индонезии 2-3 ноября 2022 года.

Ожидается, что президент Республики Индонезия Джоко Видодо выступит на церемонии открытия саммита R20.

В пригласительном письме, подписанном основателем саммита R20, генеральным председателем правления Нахдатул Улама Кьяи Яхья Чолилом Стагуфом, говорится, что на религиозном форуме, запланированном правительством Индонезии накануне саммита лидеров G20, участие шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде внесет серьезный вклад в выполнение миссии этого форума, которая заключается в продвижении моральных ценностей во всем мире.

Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде выступит на мероприятии мирового значения. В рамках форума запланированы двусторонние встречи председателя УМК.

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