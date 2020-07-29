Аллахшукюр Пашазаде о причине невынесения фетвы в связи с Гурбан-байрамы

Председатель Управления мусульман Кавказа гаджи Аллахшукюр Пашазаде внес ясность в вопрос, связанный с невынесением фетвы в этом году в связи с праздником Гурбан-байрамы.
Как передает Report, он отметил, что в целях спасения человеческих жизней из-за пандемии коронавируса временно закрыты места поклонений, по причине вынужденных мер изоляции перенесено даже совершение Хаджа.
Председатель УМК отметил, что в этом году при совершении праздничного намаза в Гурбан-байрамы и обрядов, связанных с закланием жертвенных животных, следует учесть определенные сложившиеся обстоятельства.
Он также обратился к деятелям религии, чтобы они на местах информировали людей об этом, а оказание материальной, моральной помощи нуждающимся в дни Гурбан-байрамы должно поощряться как благое дело.