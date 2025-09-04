Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    Аллахшукюр Пашазаде избран сопрезидентом влиятельной международной организации

    Религия
    • 04 сентября, 2025
    • 16:25
    Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде избран сопрезидентом организации "Религии за мир" (Religions for Peace) и членом ее Всемирного совета.

    Об этом Report сообщили в УМК.

    Избрание А.Пашазаде на данную должность после его членства в совете директоров Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога (KAICIID) и Мусульманском совете старейшин является очередным проявлением международной важности Азербайджана, признанного в качестве центра цивилизаций и межконфессионального диалога в мире.

    Отметим, что "Религии за мир" является крупнейшей в мире межрелигиозной организация для содействия установлению мира, основанная в 1970 году. На очередной конференции Всемирного совета организации в Стамбуле 29 июля 2025 года А. Пашазаде был избран на должность сопрезидента, а глава организации направил письменное обращение в УМК.

