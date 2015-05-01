​Абдулла Гюль совершил пятничный намаз в мечети Аждарбей

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Участники III Глобального бакинского форума, находящиеся в Баку, посетили мечеть Аждарбей в Насиминском районе и приняли участие на пятничной молитве. Об этом агентству Report сообщили в пресс-службе Управления мусульман Кавказа (УМК).

Председатель Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде и первый заместитель председателя УМК муфтий Салман Мусаев отметили большую значимость визитов всемирно известных и авторитетных лиц в Азербайджан.

Председатель УМК А.Пашазаде на встрече с экс-президентом Турции Абдуллой Гюлем высоко оценил вклад гостя в развитие двусторонних братских отношений между азербайджанским и турецким народами. Председатель УМК отметил важность участия авторитетных представителей братской Турции в укреплении исламско-тюркского единства.

В свою очередь, А.Гюль с удовлетворением вспомнил свои встречи, проведенные с Шейх-уль-исламом как в Азербайджане, так и Турции. Он высоко оценил усилия и вклад Шейх-уль-ислама А.Пашазаде в развитие религиозно-духовных отношений между народами двух стран.

В конце встречи Аллахшукюр Пашазаде вручил экс-президенту Турции памятный подарок.