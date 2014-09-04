Президент Беларуси наградил орденом Шейх-уль-ислама Аллахшукюра Паша-заде

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил председателя Управления Мусульман Кавказа (УМК), председателя Консультативного Совета Мусульман Кавказа, председателя Высшего религиозного совета народов Кавказа Шейх-уль-ислама Аллахшукюра Паша-заде орденом Франциска Скорины.

А.Пашазаде награжден орденом за значительный личный вклад в развитие межгосударственного диалога Беларусь-Азербайджан, деятельность в сфере расширения торгово-экономических и культурных связей между Беларусью и Азербайджаном, а также за заслуги в деле укрепления межрелигиозного согласия.