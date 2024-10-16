Заур Микаилов: Доступ к чистой воде является проблемой для миллионов людей по всему миру

Доступ к водным ресурсам связан с гендерным равенством и является ключом к обеспечению прав человека и устойчивого развития.

Доступ к водным ресурсам связан с гендерным равенством и является ключом к обеспечению прав человека и устойчивого развития.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов на конференции "Вода и гендерное равенство" в Университете ADA.

По его словам, вода не только является основным источником жизни, но и ценным ресурсом, обеспечивающим социальное благополучие и продовольственную безопасность: "Однако, доступ к чистой воде по-прежнему является проблемой для миллионов людей по всему миру. Особенно остро эта проблема затрагивает женщин и девочек".

Микаилов подчеркнул, что исторически в сельской местности воду домой носили женщины и девочки: "Эта ежедневная работа ограничивала их возможности в образовании, занятости и личном развитии, так как время и энергия, затрачиваемые на сбор воды, могли бы быть более эффективно использованы для улучшения их экономического и социального положения".