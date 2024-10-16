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Заур Микаилов: Доступ к чистой воде является проблемой для миллионов людей по всему миру

Заур Микаилов: Доступ к чистой воде является проблемой для миллионов людей по всему миру Доступ к водным ресурсам связан с гендерным равенством и является ключом к обеспечению прав человека и устойчивого развития.
Промышленность
16 октября 2024 г. 11:16
Заур Микаилов: Доступ к чистой воде является проблемой для миллионов людей по всему миру

Доступ к водным ресурсам связан с гендерным равенством и является ключом к обеспечению прав человека и устойчивого развития.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов на конференции "Вода и гендерное равенство" в Университете ADA.

По его словам, вода не только является основным источником жизни, но и ценным ресурсом, обеспечивающим социальное благополучие и продовольственную безопасность: "Однако, доступ к чистой воде по-прежнему является проблемой для миллионов людей по всему миру. Особенно остро эта проблема затрагивает женщин и девочек".

Микаилов подчеркнул, что исторически в сельской местности воду домой носили женщины и девочки: "Эта ежедневная работа ограничивала их возможности в образовании, занятости и личном развитии, так как время и энергия, затрачиваемые на сбор воды, могли бы быть более эффективно использованы для улучшения их экономического и социального положения".

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Версия на английском языке Millions worldwide struggle to access clean water, Azerbaijan's water resources agency chief says
Версия на азербайджанском языке Zaur Mikayılov: “Su ehtiyatlarına əlçatanlıq gender bərabərliyi ilə bağlıdır”

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