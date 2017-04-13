Заур Мамедов: Сумгайытский химико-промышленный парк установил ряд рекордов

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Сумгайытский химико-промышленный парк был создан в 2011 году и в короткие сроки установил ряд рекордов.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель директора Сумгайытского химико-промышленного парка Заур Мамедов.

По его словам, это крупнейший парк по количеству резидентов и объему инвестиций: "На месте существования парка отмечались экологические проблемы, доставшиеся в наследство еще с советских времен. Эта территория была очищена и на ней заложили Сумгайытский химико-промышленный парк. Здесь созданы все современные условия для резидентов. Продолжаются работы по формированию наземной инфраструктуры".

Заместитель директора сообщил, что работы по сносу на территории в 27 га в рамках второй фазы продолжаются, на территории закладывается подземная инфраструктура: "Места в Сумгайытском химико-промышленном парке получили 10 резидентов, общая сумма инвестиций равна 1,2 млрд долларов. Это рекорд по сравнению с соседними странами".

З.Мамедов также назвал резидентов с наибольшим объемом инвестиций: "Крупнейшим проектом парка является SOCAR Polymer. Объем инвестиций в проект составляет 780 млн долларов. Здесь производится полипропилен и полиэтилен высокой плотности, что создает условия для малого и среднего бизнеса за счет мультипликативного эффекта".