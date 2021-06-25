ЗАО AzerGold удостоено престижной премии

24-го июня Закрытое Акционерное Общество “AzerGold” было удостоено престижной награды Cbonds Awards 2021 в номинации "Лучшая сделка первичного размещения облигаций в Азербайджане"

24-го июня Закрытое Акционерное Общество “AzerGold” было удостоено престижной награды Cbonds Awards 2021 в номинации "Лучшая сделка первичного размещения облигаций в Азербайджане".

Как сообщает Report, награда присуждена ЗАО за успешное размещение на Бакинской фондовой бирже при поддержке PAŞA Bank облигаций AzerGold.

Отметим, что награда Cbonds Awards 2021 учреждена со стороны российской компании CBonds, специализирующейся в организации бизнес-конференций по финансовым рынкам. Премия присуждается ежегодно с 2014 года ведущим представителям постсоветского рынка облигаций путем онлайн-голосования.

Победители премии этого года по 13 номинациям были объявлены на 17-м Конгрессе Облигаций стран СНГ и Балтии в Санкт-Петербурге.

Заместитель председателя ЗАО AzerGold Хайям Фарзалиев, принявший участие в церемонии в онлайн формате, поблагодарил организаторов мероприятия, отметив, что целью выпуска облигаций AzerGold является содействие развитию рынка ценных бумаг в стране, создание выгодных и надежных инвестиционных возможностей для граждан, а также диверсификация финансовых источников AzerGold.

По словам председателя правления PAŞA Bank Талеха Казымова, выпуск облигаций AzerGold стал очень важным событием для экономики и финансового рынка страны в целом. "Присуждение облигациям AzerGold столь престижной награды можно считать большим успехом не только для эмитента, но и для рынка ценных бумаг нашей страны и всех его участников.

Осуществление выпуска облигаций, признание этого события международным экспертным сообществом будет способствовать постоянному росту привлекательности местного рынка и устойчивому развитию экономики Азербайджана" - отметил Т. Казымов.

Напомним, что годовая процентная доходность облигаций AzerGold, выпущенных эмиссией в 20 000 000 долларов США с номинальной стоимостью каждого в размере 100 долларов США, составляет 4%. Спрос на облигации, андеррайтером которых стала инвестиционная компания PAŞA Kapital, превысил предложение примерно в два раза, а средняя доходность составила 3,36%.