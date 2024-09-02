Volkswagen рассматривает возможность закрытия заводов в Германии

Volkswagen рассматривает возможность закрытия заводов в Германии из-за убыточности.

Volkswagen рассматривает возможность закрытия заводов в Германии из-за убыточности.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на автопроизводителя.

"Экономическая ситуация стала еще более жесткой, и в Европу приходят новые игроки. Германия как место ведения бизнеса все больше отстает в плане конкурентоспособности", – заявил главный исполнительный директор Volkswagen Оливер Блюме.

Отмечается, что компания планирует закрыть как минимум один крупный завод по производству автомобилей и другой по выпуску компонентов в Германии, а также пытается расторгнуть соглашение с профсоюзами о сохранении рабочих мест до 2029 года. Агентство утверждает, что в случае одобрения указанных планов это станут первые закрытия автозаводов в Германии за всю 87-летнюю историю компании.

Глава рабочего совета Volkswagen Даниэла Кавалло заявила, что основной бренд компании, выпускающий модели Golf и Tiguan, грозит стать убыточным.

Bloomberg отмечает, что такой трудовой конфликт станет серьезным испытанием для генерального директора, который также возглавляет марку спортивных автомобилей Porsche. В Volkswagen работает около 650 000 сотрудников по всему миру, почти 300 000 из них – в Германии. Половину мест в наблюдательном совете компании занимают представители профсоюзов, а немецкая земля Нижняя Саксония, которой принадлежит 20% акций, часто встает на сторону профсоюзных организаций.