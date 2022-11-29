Власти Индонезии объявили о строительстве завода по производству лития

Индонезия строит заводы по производству лития и анодных материалов для стимулирования индустрии аккумуляторов электромобилей.

Индонезия строит заводы по производству лития и анодных материалов для стимулирования индустрии аккумуляторов электромобилей.

Как передает Report, об этом сообщает портал CNA.

"В настоящее время мы строим завод по выпуску гидроксида лития мощностью 60 тыс. тонн в год, чтобы потом использовать этот литий в аккумуляторах для электромобилей", - заявил заместитель координирующего министра Индонезии по морским и инвестиционным вопросам Септиан Харио Сето.

Он добавил, что в январе начнется строительство завода по производству анодных материалов мощностью 80 тыс. тонн в год.

Литий и анодные материалы необходимы для изготовления аккумуляторов для электромобилей.

"Мы не просто производим компоненты на основе никеля и кобальта, мы стремимся к полной автономности нашей экосистемы", - отметил Сето.

По данным портала, в Индонезии нет собственного литиевого рудника. Заместитель министра не уточнил, откуда будет добываться литиевая руда для завода.

Ранее в понедельник индонезийские СМИ сообщили о начале строительства крупнейшего в мире никелевого завода.