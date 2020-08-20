В Сумгайытском химико-промышленном парке начался выпуск новой продукции

Продукция изготавливается по заказу России

В ООО Azertexnolayn, являющемся резидентом ООО "Сумгайытский химический промышленный парк" Министерства экономики Азербайджана, начато производство нового вида продукции - литых чугунных дождеприемных решеток, используемых на автостоянках.

Как сообщили Report в министерстве, продукция изготавливается по заказу России.

Напомним, что на основе передовых технологий в Azertexnolayn производятся стальные трубы различного диаметра, гидротехническое оборудование высокого давления, полиэтиленовые трубы различного диаметра и специального назначения. Производимая продукция не только используется по всей стране, но и экспортируется в ряд зарубежных стран.