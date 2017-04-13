В рамках проекта SOCAR Polymer будет построено четыре пиролизных печи

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) осуществляет строительство двух новых установок в рамках проекта SOCAR Polymer на территории Сумгайытского химико-промышленного парка. Это установки по производству полипропилена и полиэтилена высокой плотности.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам директор этилен-полиэтиленового завода Октай Нифталиев.

По словам О. Нифталиева, поставки сырья для установок будет обеспечивать этилен-полиэтиленовый завод: "Между SOCAR Polymer и ПО "Азерикимья" подписано соглашение о поставках 120 тыс. тонн этилена и 190 тыс. тонн пропилена в год. Проектная мощность установки EP-300 составляет 135 тыс. тонн, производственная мощность на сегодняшний день – 60 тыс. тонн. Для обеспечения необходимого объема в 190 тыс. тонн необходима ее реконструкция. С этой целью "Азерикимья" и итальянская компания Technip подписали соглашение, которое будет реализовано в три этапа с 2016-го по 2019-й годы. К концу этого года SOCAR Polymer должен получить пропилен для тестовых работ. В рамках работ будет построено четыре пиролизных печи. Последняя фаза предусматривает строительство складов для этилена и полиэтилена".

По словам директора, в то же время будет модернизирован парогенераторный комплекс: "Для обеспечения SOCAR Polymer энергией предусмотрена модернизация парогенераторного комплекса, построенного 16 лет назад. В связи с этим SOCAR и немецкая компания ION подписали соглашение, была создана компания SOCAR Uniper. Это предприятие осуществляет установку новой парогенераторной турбины".