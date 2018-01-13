В прошлом году в Нахчыване вырос объем ВВП

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ В 2017 году в Нахчыване объем ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос и составил 2 млрд 701 млн 663 тысяч манат, доля ВВП на душу населения также выросла на 3,6 процентов и составила 5990 манат.

Как передает Report, об этом сообщил министр экономики автономной республики Фамиль Сейидов во время проведенной в ведомстве коллегии.

Он отметил, что доля частного сектора в ВВП составила 87 процентов. В результате развития местных областей производства, автономная республика произвела 368 видов товаров, обеспечила спрос на 344 видом товаров благодаря местным возможностям.

В прошлом году доля промышленных товаров в ВВП составила 28 процентов, доля перерабатывающей промышленности в составе произведенных промышленных товаров составила 57 процентов. 2017 год оказался удачным и для аграрного сектора. Было создано 714 сфер услуг и производственных областей сельскохозяйственной направленности, для развития семейных хозяйств было выделено 243000 манат государственного финансирования для 13 хозяйств.

В 2017 году впервые в истории автономной республики был проведен фестиваль “Продукция семейного хозяйства”.